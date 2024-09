Vereadora Raíssa Lacerda é detida em operação contra facções criminosas em João Pessoa

A vereadora Raíssa Lacerda, do PSB, foi detida na manhã desta quinta-feira (19) pela Polícia Federal, em uma nova etapa da operação Território Livre. Essa operação investiga a possível participação de facções criminosas nas eleições de João Pessoa, além de práticas de aliciamento violento de eleitores. Raíssa, que busca a reeleição, é aliada do atual prefeito Cícero Lucena, do PP. Juntamente com Raíssa, outras três mulheres foram presas: Pollyanna Monteiro Dantas dos Santos, Taciana Batista do Nascimento e Kaline Neres do Nascimento Rodrigues.

As investigações revelaram que Pollyanna teria a função de indicar candidatos a serem votados no bairro São José, enquanto Taciana atuava como sua assistente. Kaline, por sua vez, era uma articuladora próxima de Raíssa e teria vínculos com uma facção criminosa que opera na região do Alto do Mateus. Após a prisão, as quatro mulheres foram levadas ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames de corpo de delito e, em seguida, aguardam a audiência de custódia.

Na primeira fase da operação, que ocorreu na semana anterior, a polícia apreendeu R$ 35 mil em espécie, além de celulares e documentos de várias pessoas envolvidas. O tema do aliciamento de eleitores tem gerado intensos debates na campanha eleitoral em João Pessoa. Oposição ao governo de Cícero Lucena tem levantado acusações sobre supostas ligações da gestão com o crime organizado.

Em resposta a essas alegações, candidatos oposicionistas solicitaram à Justiça Eleitoral a presença de tropas federais, citando aeaças me coação durante suas atividades de campanha. O prefeito, por sua vez, defendeu a integridade do processo eleitoral e acusou seus adversários de tentarem manchar sua imagem.

