Vereadores da base prometem derrubar VETO e atacam gestão sobre estradas e problemas na saúde

Os parlamentares municipais de Itamaraju novamente estiveram reunidos em sessão ordinária, durante o período noturno desta terça-feira (30) de abril, para propor medidas e discutir sobre leis que permitam melhorias à comunidade.

Nos atos regimentais foram lidas a ATA da sessão anterior e texto bíblico, com aprovação do documento que relata as ações anteriores presidida pela vereadora Jozeni Alves Bonfim (Ny).

Em pequeno expediente foi realizada a leitura das indicações, pedidos de providência e projetos de leis, atos legislativos que representam as necessidades direcionadas a população de Itamaraju.

Indicações 027/2024, 028/2024, 029/2024, 030/2024, 031/2024, 032/2024, 033/2024, 034/2024, 035/2024, 036/2024, que solicitam ao executivo municipal drenagem, pavimentação, instalações de equipamentos, restaurações de estruturas e melhorias em vários pontos da cidade na iluminação pública;

Projeto de Lei Ordinária do Executivo 004/2024, autorizando o prefeito a dispor sobre a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO) 2025;

Projetos de Lei 005/2024 e 006/2024, com criação da Escola do Legislativo da Câmara Municipal e inclusão do ITA Moto Fest, no calendário de atividades e eventos oficiais do município;

A votação para derrubada do VETO ao projeto de lei que autoriza o pagamento do Incentivo Financeiro Adicional (IFA) aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemias, foi encaminhado para as comissões.

Em grande expediente foi franqueada a palavra para os legisladores, que utilizaram a tribuna para agradecimentos e cobranças. Talvez a presença do público presente serviu de combustível para o momento prosaico. No entanto, a surpresa diz respeito a dois parlamentares aliados do governo municipal, que optaram que realizar cobrança, alegando que o secretário de Obras abandonou o interior de Itamaraju, onde as estradas é uma vergonha. Também sobre as condições do hospital, diante do sofrimento do povo.

Os vereadores que utilizaram a tribuna, também agradeceram a presença dos ex-vereadores Léo Lopes e Egnaldo Fernandes, pela conduta exemplar durante o mandato dos dois edis. Muito me orgulha a presença de Léo Lopes e Egnaldo, que desempenharam um trabalho de transparência e seriedade, destacou Adriano Pinaffo.

Em votação os pedidos, indicações e projetos, foram aprovados por todos os parlamentares presentes.