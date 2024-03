Vereadores de Irecê se filiam ao Avante e partido passa a integrar base do prefeito Elmo Vaz

Foto: Divulgação

Vereadores e líderes políticos de Irecê se filiam ao Avante 12 de março de 2024 | 19:30

Na última segunda-feira (11), os vereadores Erlan e Primo, de Irecê, junto com Rubens, suplente de vereador e atual subsecretário municipal da Agricultura, além dos líderes políticos Pastor Joaci, Marquinhos e Jackson, oficializaram adesão ao Avante, em evento realizado em Salvador. O partido passa a integrar, oficialmente, a base política do prefeito Elmo Vaz (PSB).

O gestor de Irecê destacou que a adesão ao Avante fortalece a base governista, evidenciando o compromisso com o desenvolvimento da cidade. “Com essa união, esperamos eleger de dois a três vereadores, ampliando ainda mais o apoio ao nosso governo”, afirmou.

O presidente do Avante e ex-deputado federal Ronaldo Carlleto ressaltou o trabalho do prefeito Elmo Vaz em Irecê. “Sem sombras de dúvidas, meu prefeito, você que tem serviços prestados, fez uma boa primeira gestão e a segunda melhor ainda, e o povo de Irecê se orgulha disso. É por isso que hoje aqui no Avante estamos recebendo não só os dois vereadores, mais outros pré-candidatos a vereadores. Conte com o Avante, estamos juntos. Vamos avançar, Avante, Irecê!”

A base de apoio do prefeito Elmo Vaz agora conta com oito partidos: Avante, PT, PV, PCdoB, Rede, PSB, PSD e Solidariedade.

