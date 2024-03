Vereadores de Itamaraju, aprovam indicações e projeto em sessão ordinária

Os vereadores do município de Itamaraju estiveram reunidos em sessão ordinária durante o período noturno desta terça-feira (26) de março, para discutir e propor medidas e leis para garantir melhorias à comunidade.

Nos atos regimentais foram lidas a ATA da sessão anterior e texto bíblico, com aprovação do documento que relata as ações anteriores presidida pela vereadora Jozeni Alves Bonfim (Ny).

Em pequeno expediente foi realizada a leitura das indicações, pedidos de providência e projetos de leis, atos legislativos que representam as necessidades direcionadas a comunidade.

Os projetos com objetivo de beneficiar a cultura, comunidades e pessoas do município de Itamaraju.

Veja abaixo as matérias do dia que foram apresentadas e votadas:

Indicações 017/2024, 018/2024, 019/2024, 020/2024, 021/2024, 022/2024

Projeto de Decreto Legislativo 003/2024, concedendo título honorário de cidadão itamarajuense;

Oficio 009/2024, destinado ao prefeito municipal de Itamaraju;

Documento elaborado pela Associação dos Agentes Comunitários de Saúde de Itamaraju com objetivo de aprovação do projeto de lei sobre incentivo adicional.

Os projetos foram votados em caráter de unanimidade pelos edis.

Devido a reforma na casa parlamentar municipal, as audiências públicas do poder legislativos estão ocorrendo no auditório do colégio modelo localizado no bairro Jaqueira.

A próxima sessão ficou marcada para terça-feira (02) de abril às 19 horas.