Vereadores de oposição vencem eleição e vão comandar Câmara de Camaçari

Por 12 votos a 11, o vereador Niltinho (PRD) foi escolhido presidente da Câmara de Camaçari. Ele integra a bancada da oposição ao prefeito Luiz Caetano (PT), eleito em segundo turno contra o agora ex-presidente do Legislativo camaçariense, Flávio Matos (União). Conforme apuração do Mais Região, parceiro do Bahia Notícias, houve um esforço da base aliada para eleger Tagner Cerqueira (PT), no entanto, o grupo não logrou êxito.

O recém-chegado ao grupo do prefeito, Ivandel Pires (União), sugeriu que a votação para a direção da Câmara fosse secreta, porém o regimento interno exige votação aberta. Sem o controle direto da Câmara, Caetano terá que reavaliar as negociações antes de encaminhar projetos de interesse do Executivo para a Casa.

Além de Niltinho, a nova composição da Mesa Diretora conta com Elias Natan (PSDB) como vice-presidente, Herbinho (União) como 1º secretário e Manoel Filho (PL) como 2º secretário. Os suplentes definidos foram Manoel Jacaré (PP) como 1º suplente e Maurício Qualidade (União) como 2º suplente.