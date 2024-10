Vereadores eleitos do União Brasil declaram apoio a eleição de Carlos Muniz à Presidência da CMS

Os vereadores eleitos do União Brasil para a legislatura 2025-2028 tiveram uma reunião, nesta terça-feira (8), com o presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB). A bancada declarou apoio à candidatura do chefe do Legislativo da capital da Bahia para a Presidência da Casa na próxima legislatura.

“Meus agradecimentos a essa bancada de vereadores tão qualificada, que integra a sólida base de sustentação do prefeito Bruno Reis. É muito importante para mim contar com o apoio e confiança dos nossos colegas”, diz Carlos Muniz.