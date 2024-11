Verón, ídolo e presidente do Estudiantes, compara premiações no Brasil e na Argentina: ‘Aqui não paga nem o ônibus’

O ex-atleta Juan Sebastián Verón, que atualmente ocupa a presidência do Estudiantes, fez uma análise crítica sobre as diferenças nas premiações entre a Copa do Brasil e a Copa Argentina. Após a vitória do Flamengo na Copa do Brasil, que rendeu ao clube carioca uma quantia expressiva de R$ 93,1 milhões, Verón destacou a disparidade em relação ao prêmio recebido pelo Estudiantes, que conquistou a Copa da Liga Argentina. O Estudiantes, por sua vez, recebeu apenas US$ 500 mil, o que equivale a cerca de R$ 2,9 milhões. Essa quantia é significativamente inferior ao que o Flamengo ganhou, evidenciando a desigualdade nas recompensas financeiras entre os torneios.

Além disso, a premiação da Copa Argentina é ainda mais modesta, totalizando aproximadamente R$ 985 mil. Verón não hesitou em criticar essa situação, ressaltando que o valor recebido pela Copa Argentina é tão baixo que “nem cobre os custos de ônibus para os torcedores”. Essa declaração reflete a insatisfação com a forma como as competições são valorizadas em termos de premiação. A comparação entre as duas competições evidencia um contraste notável nas políticas de incentivo e recompensa aos clubes.

