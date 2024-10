Verstappen deve receber punição no GP de São Paulo e largar no fim do grid

Após um fim de semana tumultuado no México, com punições e rendimento abaixo do esperado, Max Verstappen deve enfrentar mais dificuldades no GP de São Paulo de Fórmula 1, no próximo fim de semana. O piloto da Red Bull deve contar com um motor novo, o que causará punição automática, levando o holandês para o fim do grid de largada no Autódromo de Interlagos. A possível mudança de motor foi aventada por Helmut Marko, influente conselheiro da Red Bull. “Não estávamos nem perto das duas equipes da frente e acho que parte do problema é que na sexta-feira não conseguimos pilotar por causa dos problemas no motor. Temos que fazer alguma coisa, isso está claro. Também teremos que trocar o motor porque estávamos muito lentos na reta”, afirmou o austríaco, em entrevista ao site Motorsport.

Mark fez as declarações em referência ao fraco desempenho do carro de Verstappen ao longo do fim de semana no GP do México. Ainda na sexta-feira (25), nos treinos livres, o holandês precisou trocar o seu motor por um antigo, sem violar as regras, o que conteve o seu ritmo também no sábado e no domingo. “Este motor, que estava no carro, não deveria estar no carro, então provavelmente o Brasil pode acontecer [a troca por um novo]”, disse Marko. Se confirmada, a troca de motor na Red Bull do tricampeão mundial acontecerá em momento delicado da temporada. Verstappen vem caindo de rendimento nas últimas etapas, longe de exibir a performance dominante da primeira metade do campeonato. Ao mesmo tempo, o britânico Lando Norris, seu principal rival na briga pelo título, vem crescendo ao longo do ano.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes