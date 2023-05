Verstappen vence GP de Miami em prova excelente e abre vantagem na ponta

Max Verstappen fez uma excelente prova e venceu o GP de Miami, na tarde deste domingo (7), e abriu vantagem na liderança da Fórmula 1. O holandês havia largado em nono lugar, mas não demorou a assumir a ponta.

O resultado o levou a 119 pontos na classificação do campeonato mundial. Sergio Pérez, o segundo, tem 105.

Esta foi a segunda disputa do Grande Prêmio na cidade da costa leste norte-americana. No ano passado, Verstappen também venceu.

Pérez, que havia ganhado a última prova, no Azerbaijão, abriu em primeiro em Miami e poderia ter assumido a liderança do campeonato hoje, ficou com o segundo lugar.

Largada

Sergio Pérez largou bem e manteve a primeira posição. Logo atrás, Fernando Alonso e Carlos Sainz seguiam o mexicano.

Max Verstappen, que largou em nono, rapidamente passou Valtteri Bottas e ficou na oitava posição.

Enquanto Pérez e Alonso se mantinham na ponta, o holandês continuou a saga pelos primeiros lugares e rapidamente ultrapassou George Russell, ficando em quinto.

Verstappen assume a ponta e administra vantagem

Max Verstappen continuou na cola dos líderes e assumiu o segundo lugar na 15ª volta da corrida. Quando Pérez parou para a troca de pneus, na 21ª volta, o holandês ultrapassou o companheiro de equipe e assumiu a liderança. Checo Pérez permaneceu na segunda posição, e Alonso, na terceira.

Verstappen chegou a ter vantagem superior a 18 segundos para Pérez, na 42ª volta, quando ainda não havia trocado os pneus.

Holandês faz pit stop, mas retoma a liderança

Verstappen finalmente fez o primeiro pit stop na 46ª volta, e foi ultrapassado por Pérez.

De volta à pista, o holandês encurtou a diferença para o colega de equipe e o deixou para trás na volta 48.

Dali em diante, Verstappen abriu vantagem sobre Pérez e administrou a liderança nas últimas dez voltas. Na sequência, completaram a prova Pérez, Alonso, Russell, Sainz e Hamilton, respectivamente.

Classificação do GP de Miami

Classificação geral

Tom Cruise como mecânico da Mercedes?

Como de costume em corridas nos Estados Unidos, o GP de Miami estava repleto de estrelas.

Estiveram na Flórida das lendas do esporte, como Roger Federer e Venus Williams, os atores Tom Cruise, Paul Wesley e Vin Diesel, e os cantores J Balvin, Becky G, Queen Latifah e Will.i.Am.

Antes da corrida, Cruise fez as vezes de mecânico da equipe da Mercedes.