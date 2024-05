Vetos: líder avalia que governo teve vitória na questão orçamentária

O senador Randolfe Rodrigues (Sem partido-AP), líder do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional, destacou nesta terça-feira (28/5) que o Executivo teve vitória na manutenção dos vetos presidenciais na questão orçamentária.

O Congresso Nacional analisou os vetos do petista à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024.

“Na maioria dos vetos o governo sai no dia de hoje vitorioso. Quatro vetos que era previsto, havia uma resistência. É um parlamento, que eu já disse várias vezes, é um parlamento majoritariamente conservador”, enfatizou Randolfe Rodrigues.

No total, haviam sido vetados 310 trechos da LDO, mas a base governista conseguiu a manutenção de 282 deles. Entre eles, o que impediu a criação de um cronograma para a execução de emendas parlamentares individuais e de bancadas ao orçamento deste ano.

Para Randolfe, os vetos derrubados pelo Congresso Nacional aconteceram em pautas de costumes. Como por exemplo, ao da LDO, que veda a destinação “direta ou indireta” de verbas da União para promover, incentivar ou financiar o aborto legal e mudança de sexo, por exemplo.

“Em toda LDO o governo é vitorioso. Com essa ação do artigo 185, que é pauta de costumes, nós sabemos qual é o direcionamento, o encaminhamento da posição do Congresso Nacional”, ressaltou o líder do governo.

Apesar da comemoração de Randolfe, o governo não conseguiu a manutenção do veto do presidente Lula na questão das saidinhas e, muito menos, derrubar o veto da gestão de Jair Bolsonaro (PL) contra a criminalização da divulgação de comunicação enganosa, as famosas fake news.