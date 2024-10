“Vi a morte na minha frente”, diz repatriado do Líbano. Veja relatos

São Paulo — Brasileiros que fazem parte da primeira leva de repatriados do Líbano se emocionaram ao chegar em São Paulo na manhã deste domingo (6/10). Com a crescente tensão e bombardeios decorrentes do conflito entre Israel e o grupo Hezbollah, o governo federal organizou o resgate de cidadãos em um voo que partiu de Beirute, a capital libanesa, nesse sábado (5/10).

Após votar pela manhã em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi à Base Aérea de Guarulhos, na região metropolitana, receber os passageiros e a tripulação.

Karla Araújo Cardoso, uma das 228 passageiras, comemorou estar voltando ao Brasil após sete anos. “Até que enfim vão parar os sons de bombas e eu estou muito feliz”, disse.

“Estamos salvos”, celebrou Rami Rkein. “Nós estávamos debaixo da guerra”, lamentou Mariam Hussein Hindi.

Veja os relatos completos:

Karim, de 21 anos, que estava dentro do avião, contou que chegou ao Líbano no dia em que as bombas começaram a ser lançadas em Beirute, capital do país.

“O medo passou, o difícil passou. Eu vi a morte literalmente na minha frente. O dia que vi as bombas de perto, eu coloquei as mãos no ouvido, sentei no chão chorando esperando que a casa ia cair em mim”, falou ao G1.

FAB fez escala antes de chegar a SP Ao todo, desembarcaram 228 pessoas, sendo 10 bebês de colo e três pets, da aeronave que trouxe a primeira leva de brasileiros repatriados do Líbano. O avião KC-30 da Força Aérea Brasileira (FAB) pousou na Base Aérea de Guarulhos, em São Paulo, às 10h25, onde eram aguardados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A aeronave KC-30 ficou cerca de duas horas em solo libanês nesse sábado (5/10), abaixo do tempo estimado pela FAB, que esperava ficar até quatro horas no Aeroporto Internacional de Beirute.

Depois de decolar às 13h18 (horário de Brasília), o avião fez uma escala em Lisboa, capital de Portugal, para reabastecer e levantou voo novamente, às 23h56 (horário de Brasília).