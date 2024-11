Viagem Transformadora à Jamaica Inspira Renato Biguli a Criar Canções que Transcendem Fronteiras

Nascido e criado na Baixada Fluminense, Renato Biguli é um verdadeiro filho de Belford Roxo, berço de grandes movimentos culturais e da renomada banda Cidade Negra, ícone do reggae com reconhecimento internacional. Inspirado por suas raízes e pelo legado do reggae brasileiro, Biguli encontrou sua vocação ao mergulhar de corpo e alma na cultura e nos ritmos de Jah Rastafari. A trajetória musical de Biguli alcançou uma nova dimensão após uma imersiva viagem à Jamaica, berço do reggae mundial, onde as águas caribenhas e o espírito da ilha o inspiraram a compor três canções, traduzindo a essência e o balanço característicos do gênero.



Sob a produção do consagrado DJ GUNN.R, fundador do Coletivo Consciente Sound, Biguli trouxe à vida uma trilogia de músicas que promete ser uma contribuição valiosa ao cenário do reggae, tanto no Brasil quanto fora dele. O projeto, repleto de batidas autênticas e letras reflexivas, foi desenvolvido com dedicação para preservar a alma do reggae enquanto dialoga com as novas gerações.

O primeiro single, “Vida Real”, lançado em 25 de outubro, propõe uma reflexão sobre as lutas cotidianas, destacando o poder da fé e da superação. A produção de GUNN.R traz uma combinação envolvente de ritmo caribenho e sonoridade moderna, conectando o passado ao presente com habilidade única. Em seguida, no dia 10 de novembro, Biguli apresentou “Quem Sou Eu”, uma faixa introspectiva que explora questões de identidade, pertencimento e conexão com a ancestralidade. Com harmonias vibrantes e uma mensagem de autoconhecimento, a canção é um convite para o ouvinte olhar para dentro de si.

Renato Biguli – Foto : Reprodução

Encerrando a trilogia, “Jah Mandou”, com lançamento previsto para 18 de dezembro, promete ser uma celebração do poder divino e do chamado espiritual que move os fiéis do reggae. Nesta música, Biguli combina letras de afirmação com melodias cativantes que reverberam no coração dos ouvintes. A parceria com DJ GUNN.R traz uma produção refinada, repleta de nuances que enriquecem a experiência musical, mantendo-se fiel às raízes do reggae enquanto busca alcançar o público global.



A contribuição de Renato Biguli ao reggae é um testemunho de como a música transcende fronteiras, conecta culturas e leva mensagens de esperança, resistência e amor. Como representante do reggae nacional, ele mantém viva a chama de um movimento cultural que há décadas inspira milhões. A trilogia musical de Biguli é mais do que um lançamento; é um símbolo de sua jornada, de sua conexão com Jah e de seu compromisso em dar força ao reggae brasileiro.

Conheça melhor o trabalho do Artista em :@renatobigulioficial

Texto: revistabx.com