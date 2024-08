Viagens da Voepass seguem normalmente após queda de avião

Companhia aérea informou que houve atrasos “em decorrência de reorganização de malha por contingenciamento”

As viagens da Voepass (antiga Passaredo) estão ocorrendo normalmente neste sábado (10.ago.2024), apesar do acidente na tarde de 6ª feira (9.ago), que deixou 62 pessoas a bordo (4 tripulantes e 58 passageiros), segundo informou a companhia aérea. Entretanto, ocorreram alguns atrasos em decorrência de reorganização da malha por contingenciamento, conforme a Voepass.

“Os voos estão ocorrendo normalmente. A Voepass Linhas Aéreas informa que os atrasos apresentados em sua programação no dia de ontem e hoje ocorreram em decorrência de reorganização da malha por contingenciamento”, disse a Voepass em nota enviada ao Poder360.

Leia a lista com os nomes dos passageiros do voo 2283 (PDF – 73 kB); eis os nomes dos tripulantes: Danilo Santos Romano, Débora Soper Ávila, Humberto de Campos Alencar e Silva e Rubia Silva de Lima. O avião, um ATR 72, havia decolado de Cascavel, no Paraná, e tinha o Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de SP, como destino. O voo 2283 caiu na área de um condomínio chamado Recanto Florido, no bairro de Capela.

IMAGENS DO ACIDENTE Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o avião perde completamente a sustentação e começa a girar em torno do próprio eixo até cair no chão.

Assista ao vídeo da queda (58s):

Assista ao vídeo do avião depois da queda (33s):

POLÍTICOS LAMENTAM O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava em um evento em Itajaí (SC). Ele interrompeu o discurso para informar os presentes sobre o acidente e pedir 1 minuto de silêncio pelas vítimas: “Parece que todos morreram” –assista (1min28s).

Os governadores de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e do PR, Ratinho Jr. (PSD), viajaram para Vinhedo. Ambos estavam no Espírito Santo para um encontro do Cosud (Consórcio dos Estados do Sul e do Sudeste).

Tarcísio afirmou que será montado um “gabinete de crise”, com os governos federal e estadual, e com a FAB (Força Aérea Brasileira). Disse também que as providências serão tomadas assim que chegar à Vinhedo.

O ministro Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) participará do gabinete especial, segundo Lula. O ministério emitiu uma nota em que diz lamentar o acidente e que a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) acompanha o caso junto aos familiares.

Ratinho Jr. declarou que ainda não há muitas informações disponíveis a respeito dos passageiros, mas que há uma comoção na cidade de Cascavel. Manifestou solidariedade em um “dia triste”.

SITE DA VOEPASS O site da companhia aérea apresentou muita instabilidade no momento do acidente. Chegou a ficar fora do ar. Agora mostra uma imagem estática com números de contatos de telefones para os familiares das pessoas a bordo e também para profissionais da imprensa.

LOCAL DA QUEDA DO VOO DA VOEPASS

Flight Radar e Google Maps

A imagem da esquerda mostra a trajetória do voo pelo site Flight Radar; na da direita, a área da queda (demarcada por uma linha pontilhada vermelha)

Leia a íntegra da nota da Voepass:

“A Voepass Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS – VPB, nesta sexta-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo-SP. A aeronave decolou de Cascavel-PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

“A Voepass acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

“A companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.”

Leia a íntegra da nota do Ministério de Porto e Aeroportos:

“O Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) lamenta profundamente o acidente envolvendo a aeronave com passageiros, ocorrida em Vinhedo-SP, no início da tarde desta sexta-feira (9), e manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas.

“A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) está acompanhando a prestação do atendimento aos familiares pela empresa aérea, bem como adota as providências necessárias para averiguação da situação regulamentar da aeronave e dos tripulantes, no âmbito de suas atribuições.

“O Governo Federal acompanha ainda os desdobramentos das investigações oficiais sob competência do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).”

Leia a íntegra da nota da Prefeitura de Vinhedo:

“Lamentamos profundamente a tragédia ocorrida com a queda da aeronave ATR da companhia VOEPASS nesta sexta-feira, 9 de agosto, por volta das 13h30 no Recanto Florido em Vinhedo, com a morte de 62 pessoas que estavam a bordo do voo.

“Os corpos das vítimas estão sendo levados para o IML de Campinas para os procedimentos legais.

“Desde o ocorrido, a Prefeitura de Vinhedo, por meio das secretarias de Saúde, Obras, Defesa Civil e Guarda Municipal, está no local oferecendo suporte aos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e aguardando a chegada dos órgãos da Aeronáutica, responsáveis pela investigação.

“Os focos de incêndio e maiores riscos já foram controlados, o objetivo maior, desde o início, foi o de garantir a segurança de todos no local e o atendimento a possíveis vítimas, com a Santa Casa de Vinhedo, Santa Casa de Valinhos e Hospital Galileo preparados para oferecer todo o suporte.

“Assistentes sociais, membros da Defesa Civil e da equipe de engenharia da Secretaria de Planejamento Urbano estão no local prestando apoio a toda vizinhança afetada.

“A Prefeitura de Vinhedo está em contato com a Prefeitura de Cascavel, oferecendo assistência e informações às autoridades, empresa e familiares das vítimas. Para ampliar o suporte, foi montada uma Central de Apoio às Famílias das Vítimas na sede do Programa Quero Vida que funcionará 24h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3827-7899 na Guarda Civil de Vinhedo.

“Neste momento de profunda dor, expressamos nossas mais sinceras condolências às famílias e amigos das vítimas.”