Viaja Brasília: um sonho que virou realidade

Além do maior lago artificial do mundo, Brasília é o maior céu aberto com obras de Oscar Niemeyer no planeta e a única capital internacional com acesso rápido entre o aeroporto e o centro da cidade. É a terceira cidade na preferência dos brasileiros e a única cidade brasileira no ranking do The New York Times sobre os 52 melhores destinos turísticos para conhecer em 2024.

Nascido em Minas Gerais, na cidade de Santos Dumont, Carlos Alberto Sá se mudou ainda jovem para Brasília e, em 1984, começou a erguer na capital do país o que se tornaria um dos maiores grupos de negócios voltados à área de turismo do Brasil: o Grupo Voetur.

“Tudo que eu tenho, eu devo ao turismo. Nasci na mesma cidade do inventor do avião – Santos Dumont – e o destino me trouxe para uma cidade que tem asas”, explica Carlos Alberto Sá, presidente do Grupo Voetur.

Como forma de celebrar e agradecer as inúmeras oportunidades que a cidade sempre ofereceu, o grupo lança o Viaja Brasília, uma plataforma que reúne e promove os principais produtos turísticos da capital. Ele disponibiliza de forma rápida, segura e intuitiva dezenas de roteiros e experiências exclusivas, sempre valorizando as iniciativas das empresas de turismo local.

“O Viaja Brasília faz parte de um projeto maior em desenvolvimento chamado Viaja Brasil. Resolvemos começar por aqui, pois além de ser a capital do nosso país, é a cidade onde tive a oportunidade de trabalhar, fundar a minha empresa e gerar milhares de empregos.”

Viajar Brasília A primeira versão da plataforma Viaja Brasília será lançada no mês de aniversário da cidade.

Ao acessá-la, o viajante poderá escolher entre passeios e experiências de acordo com o próprio perfil. Além dos roteiros mais conhecidos da capital como o histórico, cultural e arquitetônico; opções de roteiros mais exclusivos e customizados também estarão disponíveis na plataforma, como é o caso dos roteiros jurídicos, sustentáveis, gastronômicos e náuticos.

Outra grande aposta da plataforma é o roteiro cívico-pedagógico, que faz parte do turismo educacional. Trata-se de um roteiro lúdico, dinâmico e participativo, direcionado a estudantes de todas as escolas do Brasil.

“Além de transpor o conteúdo da sala de aula para a realidade, o roteiro pedagógico proporciona uma interação mais profunda entre professores e estudantes, a fim de desenvolver valores como cidadania, senso de pertencimento e orgulho da nossa capital’’, explica Carlos Alberto Sá, presidente do Grupo Voetur e entusiasta do projeto que já promoveu mais de cinco edições do projeto, trazendo estudantes de todos os estados do país para Brasília.

O grande diferencial do projeto Muito mais que um marketplace, o nosso desafio é nos tornarmos distribuidores e engajadores de ofertas turísticas de qualidade em Brasília. Isso gera valor não só para os visitantes, mas também para toda a cadeia de fornecedores envolvidos.

“Oferecendo serviços de qualidade, com curadoria e expertise, traz mais segurança não só para os visitantes, mas também para todos os fornecedores envolvidos nessa jornada”, explica o empresário. “Dessa forma conseguimos entender e atender melhor as expectativas dos clientes, alavancar o turismo local e, com isso, todo mundo ganha”, destaca o presidente.

Fundado em 1984, o Grupo Voetur tem ampla atuação no setor de turismo e conhece profundamente esse público, com quem estabelece uma relação direta e para quem oferece produtos, serviços e experiências diversas.

Tendo Brasília como origem e inspiração, o grupo é formado por um conjunto de empresas que atuam nos segmentos que vão desde viagem e turismo até mobilidade e serviços de logística, empregando mais de mil colaboradores.

Boa parte dessas empresas é referência no setor em que atuam, como é o caso da Voetur Turismo, uma das 20 maiores empresas de turismo do Brasil em 2023.

De capital 100% nacional, o grupo busca qualidade e inovação em tudo que faz e está sempre apoiando e contribuindo com ações e parcerias que vão além do turismo.