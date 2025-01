Viaje com seu pet: A experiência pet-friendly dos resorts de Caldas Novas

Viajar com um animal de estimação é uma experiência enriquecedora, mas pode apresentar desafios, especialmente na escolha de acomodações que atendem às necessidades do dono e do pet. Optar por hotéis e resorts pet-friendly como o Búzios Beach Resort (Armação dos Búzios, RJ), o Encontro das Águas Thermas Resort (Caldas Novas, GO) e o Riviera Park Hotel (Caldas Novas, GO) traz uma série de benefícios que elevam sua viagem a outro nível de conforto e tranquilidade.

1. Comodidade e segurança

Muitos viajantes não se sentem à vontade em deixar seus pets em hotéis especializados ou sob os cuidados de terceiros. Nesses estabelecimentos pet-friendly, você pode desfrutar da companhia do seu animal sem preocupações, assegurando que ele está em um ambiente seguro e acolhedor.

2. Conforto e parceria com serviços especializados

No caso do Riviera Park Hotel, destaca-se a parceria com o Pet Care Vida Mansa, que oferece caminhas, brinquedos e um espaço exclusivo para cães e gatos. Esse cuidado não apenas garante o bem-estar do animal, mas também ajuda a manter a tranquilidade dos outros hóspedes.

3. Experiência personalizada para donos e pets

Embora os animais não tenham acesso às áreas comuns, como piscinas ou restaurantes, há flexibilidade para mantê-los confortáveis dentro dos apartamentos. Além disso, as equipes dos hotéis tratam os pets com respeito e carinho, criando um ambiente acolhedor para todos.

Conheça os diferenciais dos hotéis pet-friendly da rede

Búzios Beach Resort – Armação dos Búzios, RJ

Localizado em um cenário paradisíaco, este resort combina diversão e sofisticação. Com ampla estrutura de lazer, incluindo arco e flecha, boliche, mini golfe e um dos maiores espelhos d’água da América Latina, é ideal para famílias que viajam com pets e desejam aproveitar momentos únicos em um destino que respira energia e tranquilidade.

Encontro das Águas Thermas Resort – Caldas Novas, GO

Às margens do Lago Corumbá, este resort oferece piscinas naturalmente aquecidas, parque aquático infantil e um espaço relaxante para toda a família. A política pet-friendly permite que pequenos animais de estimação fiquem com seus donos, proporcionando conforto e segurança durante a estadia.

Riviera Park Hotel – Caldas Novas, GO

Referência em hospitalidade, o Riviera Park Hotel oferece estrutura completa para hóspedes e pets. A parceria com o Pet Care é um diferencial, garantindo um espaço dedicado aos animais, que podem interagir e relaxar sob supervisão. Localizado no coração turístico de Caldas Novas, é a escolha perfeita para quem busca praticidade e conveniência.

Benefícios de optar por um resort pet-friendly

Além de garantir a presença do seu companheiro de quatro patas, essas acomodações oferecem um ambiente que alia segurança, cuidado e atenção às necessidades dos hóspedes e seus pets. Ao escolher um dos hotéis da rede, você assegura momentos inesquecíveis com seu animal em destinos que oferecem estrutura de alta qualidade e hospitalidade calorosa.

Com isso, sua viagem se torna mais leve, prática e memorável, sem precisar abrir mão do conforto ou da companhia do seu pet.