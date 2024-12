Viaje pelo mundo com segurança! Saiba como uma VPN te protege em qualquer lugar

Viajar para o exterior pode ser incrível, mas também traz alguns desafios digitais, como o bloqueio de sites e serviços que você costuma acessar, além de redes Wi-Fi públicas, comuns em hotéis e aeroportos, que nem sempre são as mais seguras.

É aí que uma VPN (Rede Privada Virtual) entra para ajudar, permitindo que você altere sua localização virtual, desbloqueie conteúdos e navegue com mais segurança. Com uma VPN, você consegue acessar seus sites favoritos, economizar em passagens e manter seus dados protegidos, tornando a viagem muito mais tranquila no mundo digital.

Confira abaixo 5 dicas para usar uma VPN e tornar a sua viagem internacional ainda mais prazerosa:

Acessar seus sites favoritos durante viagens

Ao viajar para fora do país, é comum que alguns dos seus sites e serviços de streaming favoritos fiquem inacessíveis. Em casos mais extremos, até o acesso ao seu banco online pode ser bloqueado. Isso acontece não apenas por questões de direitos autorais e restrições geográficas (como no caso de conteúdos multimídia), mas também devido à censura imposta por governos autoritários que controlam o acesso à internet dentro de seus territórios.

Usar um provedor de VPN pode ser uma solução segura para contornar essas restrições, permitindo que você “mude” sua localização virtual de volta ao Brasil. Por exemplo, se estiver viajando e não quiser perder o episódio de um programa de TV que está todo mundo comentando, basta escolher um servidor no Brasil e voltar a acessar seus serviços favoritos.

Vale lembrar que alguns serviços de streaming não permitem o uso de VPN para acessar suas plataformas — consulte os termos de uso para evitar problemas que possam resultar no bloqueio da sua conta.

Garanta sua segurança em redes Wi-Fi públicas

As redes Wi-Fi públicas oferecem, em sua maioria, um nível muito baixo de proteção (se tiverem alguma proteção). Isso coloca os usuários em risco constante de sofrerem com roubo de dados, infecção por malwares e outras fraudes virtuais. Para garantir a sua segurança mesmo nessas redes, você pode contar com a proteção de um provedor de VPN confiável.

Ao criptografar sua conexão, uma VPN assegura que seus dados permaneçam protegidos enquanto você navega, impossibilitando que, mesmo que um hacker os intercepte, ele consiga utilizá-los.

Além disso, ao usar a NordVPN, você ainda conta com a funcionalidade de Proteção contra Ameaças, que protege seus dispositivos contra malwares, sites maliciosos, anúncios e outros perigos da internet.

Economize em passagens aéreas, hotéis e aluguel de carros

Você sabia que uma VPN pode ajudar você a reduzir os custos da sua viagem? Ao fazer cotações de passagens e hotéis enquanto está no exterior, você pode acabar pagando mais devido às variações de preços por região.

Para evitar isso, você pode simular que está acessando a internet a partir de um país com preços mais baixos. Com uma VPN, você pode facilmente trocar seu IP por um de outra região, o que faz com que os sites pensem que você está em um local onde as tarifas são mais baratas.

Esse simples truque pode resultar em economias significativas em passagens aéreas e serviços de hospedagem.

Trabalhe e estude de qualquer lugar

Se você estiver viajando para o exterior e precisar acessar as redes de sua universidade ou do seu trabalho, pode ser que encontre restrições. Para contornar isso e continuar suas atividades acadêmicas ou profissionais, basta usar uma VPN para alterar sua localização virtual.

Além de garantir a segurança das suas trocas de documentos, graças à criptografia, a VPN elimina qualquer bloqueio geográfico que possa existir. Se você usar a NordVPN, ainda terá a funcionalidade Meshnet, que permite a conexão remota direta com sua rede doméstica, facilitando o compartilhamento de arquivos entre o seu PC de casa e seus dispositivos móveis, não importa onde você esteja.

Proteja seus dispositivos móveis

Agora, as VPNs também têm versões otimizadas para dispositivos móveis, como smartphones e tablets, facilitando a proteção dos seus aparelhos, mesmo quando você está longe de casa. Com a NordVPN, é possível proteger até dez dispositivos ao mesmo tempo com uma única conta, garantindo um nível constante de segurança em todos os seus aparelhos, a qualquer momento.

A NordVPN está com uma promoção de final de ano: até 74% OFF+ 3 meses extras, a partir de R$ 8,90 no plano Básico de 2 anos.

