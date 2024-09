Vice-líder de Lula no Senado apoia impeachment de Alexandre de Moraes

Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

O pedido de impeachment do ministro do STF Alexandre de Moraes conta com apoio de pelo menos um dos vice-líderes do governo Lula no Senado, Casa que tem a prerrogativa de analisar esses tipos de processo.

Trata-se do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), que está entre os oito vice-líderes de Lula. Kajuru é um dos 36 senadores que publicamente defendem a saída de Moraes, segundo levantamento feito pela oposição.

À coluna, Kajuru confirmou apoiar o impeachment de Moraes, cujo pedido foi apresentado pela oposição nesta semana, mas ainda não foi deliberado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“Eu fui o primeiro a pedir em 2021. Agora é que os demais senadores decidiram copiar minha decisão”, disse o senador goiano à coluna.

Além de Kajuru, outros senadores de partidos que têm ministérios no governo Lula também assinam o pedido, entre eles, parlamentares do União Brasil, PP, MDB, PSD e Republicanos.

Impeachment protocolado O pedido de impeachment de Moraes, considerado por bolsonaristas o “maior da história”, foi protocolado na segunda-feira (9/9) e entregue ao presidente do Senado.

O requerimento tem a assinatura de mais de 150 deputados e contou com o apoio eletrônico de mais de 1 milhão de pessoas. A decisão de abrir o processo depende de Pacheco.