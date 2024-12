Vice-prefeito de Lauro de Freitas é alvo da Overclean; Operação prende operador de esquema em município

O vice-prefeito de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Vidigal Cafezeiro Neto, é um dos alvos de mandados de busca e apreensão da Operação Overclean.

Segundo denúncia do Ministério Público Federal (MPF) na Bahia, o vice-gestor é apontado como responsável por gerir o Fundo Municipal de Saúde, de onde saíram os recursos que subsidiaram os pagamentos para o grupo criminoso em favor da Pap Saúde Ambiental Eireli, empresa administrada por um dos líderes da organização criminosa, Alex Parente. Um inquérito policial teria apontado que Vidigal solicitou vantagem indevida a Alex Parente, consubstanciada no pagamento de dívida contraída em nome próprio.

Ainda em Lauro de Freitas, a operação prendeu Ailton Figueiredo Souza Júnior. O acusado, segundo o MPF, seria o braço operacional do grupo criminoso no Município, com forte influência na administração municipal, “ao ponto de dar ordem para pagamento” relacionado ao contrato firmado.

A Overclean combate um grupo acusado de desviar recursos de emendas parlamentares via o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).

A investigação começou a partir de uma notícia-crime da Controladoria-Regional da União no Estado da Bahia (CGU) sobre irregularidades em contratos entre o órgão e a empresa Allpha Pavimentações e Serviços de Construções Ltda.