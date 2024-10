Vice-presidente da OAB-BA, Christianne Gurgel avalia candidatura a Conselho Federal da Ordem: “É necessário que a gente circule”

Ao afirmar que “sempre estaria ao lado de Daniela”, Christianne endossou a candidatura da líder na Bahia, mas voltou a pontuar sobre a escolha de pleitear outra vaga de liderança na Ordem. Em um cargo federal, a jurista promete utilizar a experiência ao seu favor.

“A advocacia é uma profissão onde nós temos diversas advocacias dentro da mesma profissão. As advocacias têm peculiaridades. A advocacia trabalhista, a advocacia civil, criminalista, enfim. Cada uma com suas peculiaridades. Mas mais ainda, ainda também, as advocacias com as suas peculiaridades nas suas regiões, nos seus estados, com as suas necessidades, com os seus interesses. Então, a minha larga experiência na advocacia, no magistério e no sistema OAB, agora já me sinto preparada para que eu possa levar para nível nacional. Os pleitos, as demandas da advocacia baiana, mas claro, pensando também em toda a advocacia do nosso país”, afirma.