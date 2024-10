Vice-presidente do PT no DF, Wilmar Lacerda é preso por violência sexual contra adolescentes

O vice-presidente do PT no Distrito Federal e ex-suplente de senador, Wilmar Lacerda, foi preso preventivamente por violência sexual contra duas adolescentes de 13 e 17 anos. A prisão foi realizada na tarde desta quinta-feira (24), em Brasília.

A operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), batizada de Predador, começou em agosto de 2024, com a prisão de um empresário, de 61 anos, amigo de Wilmar Lacerda. Segundo a investigação, o empresário é suspeito de aliciar e abusar de “dezenas de adolescentes, a maioria com 12 e 13 anos de idade”.

Ainda segundo a investigação, uma das vítimas, de 16 anos atualmente, era abusada desde os 13 anos. O homem ainda é suspeito de pagar as vítimas pela prática de sexo, chegando a dar R$1 mil para meninas virgens.