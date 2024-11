Vice-presidente do STF, Edson Fachin fará palestra aberta ao público em Salvador

No dia 18 de novembro, próxima segunda-feira, às 10h, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Edson Fachin, desembarcará em Salvador. Ele fará uma palestra no Auditório Olny Silva, no edifício-sede do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

No evento, aberto ao público, o ministro vai falar sobre “O papel do Supremo Tribunal Federal na preservação e na guarda da Constituição Federal”.