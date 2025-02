Viciado no Instagram? Veja quanto tempo passa (por dia) na app

Se é um usuário do Instagram é provável que já tenha se questionado quanto tempo é que passa por dia na rede social – uma informação que pode ser importante para entender se tem (ou não) um problema e se podia usar o seu tempo de uma forma mais produtiva.

Felizmente, há várias formas de ver quanto tempo passa no Instagram – tanto dentro do próprio aplicativo como fora dela, nas definições do celular.

Comecemos então por explicar como pode ver quanto tempo passa no Instagram dentro do app para Android e iPhone.

Comece abrindo o app, vá até ao seu perfil no ícone posicionado no canto inferior direito, toque no ícone no canto superior direito com três riscos horizontais e, na área Como usa o Instagram, aperte a opção Gestão de tempo. Irá então para uma nova página onde poderá ver a média diária do seu tempo no Instagram e, logo abaixo, colunas onde pode saber exatamente quanto tempo esteve na rede social nos últimos dias.

Caso queira ver o tempo passado no Instagram através do sistema incluído no sistema operacional Android, deverá ir até às Configurações e depois até Aplicativos, onde deverá escolher o Instagram. Entre as várias opções que surgem aqui, deve selecionar o Tempo de tela, onde terá acesso à informação de quanto tempo tem passado na rede social.

A mesma informação pode ser consultada no sistema operacional iOS incluído nos iPhones. Vá até às Configurações, dirija-se até ao Tempo de tela, vá até Ver atividade em aplicativos e sites e escolha a app do Instagram. Aqui, poderá ver uma média diária de utilização e até quantas notificações costuma receber por dia.