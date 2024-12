Vidente afirma ter psicografado carta de Marília Mendonça e emociona fãs

No último domingo (8), o vidente Val Couto, conhecido por suas previsões relacionadas ao mundo dos famosos, compartilhou em suas redes sociais uma suposta carta psicografada da cantora Marília Mendonça. A artista faleceu em 5 de novembro de 2021, vítima de um acidente aéreo.

A carta inicia com uma mensagem direcionada à família da cantora:

“Querida família, ao escrever para vocês, sinto o calor do amor que nos conecta, mesmo na distância. Cada um de vocês é um pedaço do meu coração, e essa ligação é eterna. Mãe, sua força e amor incondicional moldaram quem sou. Levo você comigo em cada canção, e suas memórias são tesouros que guardo com carinho.”

A mensagem também se volta para o filho de Marília, Léo, fruto de seu relacionamento com o cantor Murilo Huff:

“Léo, meu amor, saiba que seu sorriso é minha luz. Estou sempre ao seu lado, torcendo por você e amando-o intensamente.”

O texto inclui ainda palavras para João Gustavo, irmão da cantora, e Devyd, seu padrasto:

“João Gustavo, a conexão que temos é única. Sempre estarei torcendo por suas conquistas. E a você, Devyd, agradeço por seu amor e apoio; você é uma luz em nossas vidas.”

A mensagem termina com um tom de despedida e conforto:

“Estou me recuperando das cicatrizes que deixei para trás. A transição foi abrupta, mas trouxe paz e a certeza de que o amor nunca desaparece. Estou bem e envolta em luz. Saibam que cada lágrima que vocês derramarem é um símbolo do nosso amor indestrutível. Celebrem a vida, riam e amem intensamente. Estou com vocês, em cada passo e em cada canção. Com amor eterno, Marília Mendonça.”

Embora o conteúdo tenha emocionado muitos fãs nas redes sociais, outros receberam a publicação com ceticismo, questionando sua veracidade. Ainda assim, a mensagem ressoou entre aqueles que guardam com carinho a memória da cantora.

