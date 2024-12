VÍDEO: Acidente com caminhão carregado de vidros causa transtornos na BR-420 em Jaguaquara

Em trecho da BR-420, no trecho entre Jaguaquara e o distrito de Stela, um acidente deixou diversos cacos de vidro na pista na tarde desta quarta-feira (18), um caminhão carregado de vidros tombou no local. O motorista e seu ajudante não se feriram, mas a carga precisou ser removida por uma equipe da Prefeitura.

Em um vídeo obtido pelo Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, é possível observar diversos cacos de vidro ainda sendo retirados da estrada. A informação é que dois caminhões colidiram no mesmo trecho, um deles carregado de verduras.

Veja o trecho:

Motoristas que utilizam a rodovia reclamam das condições da pista, especialmente dos declives, que aumentam o risco de acidentes, principalmente para veículos pesados. Segundo os relatos, caminhões costumam trafegar no meio da via para evitar tombamentos, colocando em risco outros veículos e usuários da rodovia.

A BR-420, nesse trecho de aproximadamente 10 km, é de responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). A série de acidentes recentes levanta questionamentos sobre a manutenção da rodovia e a necessidade de melhorias na infraestrutura para garantir a segurança dos usuários.