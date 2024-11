VÍDEO: Acidente grave na BR-116 deixa duas pessoas mortas em Milagres

Duas pessoas morreram em um acidente de grande gravidade em trecho da Rodovia Santos Dumont BR-116, na região de Milagres. Uma carreta baú teria colidido com um carro no km 547 por volta das 11h30 desta quinta-feira (14). Ainda não há um número de feridos oficial.

Imagens obtidas pelo Blog do Marcos Frahm, parceiro do Bahia Notícias, mostram um caos no trecho do acidente. Moradores e ambulâncias se direcionam para auxiliar feridos. O acidente aconteceu em frente a empresa R.S Silva Apoio Rodoviário.

A Polícia Rodoviária Federal está apurando as causas do acidente, que deixa o trânsito lento na região de Milagres nesta quinta-feira. Uma equipe da Polícia Técnica de Itaberaba foi acionada para a remoção dos corpos e identificação das vítimas.