Vídeo: Adriano Imperador admite, após 15 anos, que queimou pé na moto

Quem é flamenguista raiz vai lembrar que Adriano Imperador queimou o pé, no fim de 2009, faltando duas rodadas para terminar o Brasileirão e ficou de fora de uma partida importante do Flamengo por conta do incidente. Mas por que esse assunto voltou à tona quase 15 anos depois? Calma, querido leitor, que a gente explica direitinho.

Acontece que, na época, a imprensa noticiou que o ferimento foi causado pelo escapamento de uma moto e o jogador soltou os cachorros, afirmando que era mentira.

“Manda provar. Um vai falar que foi em uma churrasqueira, outro vai falar que foi no ferro (da moto). Vão dizer que é por isso ou aquilo, mas tenho minha consciência tranquila. Estava em casa e tem umas luzes que ficam no jardim. Estava passando e, quando virei, meu pé encostou na lâmpada. Se fosse de moto, eu falaria. Espero que tenham o bom senso de não começar a inventar um monte de coisas”, disparou ele, durante uma coletiva de imprensa.

E agora, quase 15 anos depois do desfalque, o atleta assumiu ter mentido sobre o machucado, que fez com que ele jogasse com a chuteira rasgada no calcanhar. A revelação foi feita durante um encontro organizado, em agosto, por Ronaldo Angelim, que fez o segundo gol da partida e se tornou herói do título. Apesar de o vídeo ter sido feito há mais de um mês, o caso só viralizou agora.

“Lembra disso, que eu rasguei aqui atrás (apontando para o calcanhar da chuteira)? Que eu fui na moto e falei que foi na luz… (risos) Falei que foi na luz do jardim de casa. Mentira da p*rra (risos)”, afirmou Adriano Imperador.

No reunião com os ex-companheiros de Flamengo para comemorar os 15 anos do hexa, realizado em Juazeiro do Norte, o ex-jogador ainda autografou uma chuteira que deu de presente para Angelim. O calçado e uma bola serão leiloados para angariar fundos para o R4, time feminino de futebol do qual é presidente.

Nos comentários, os fãs se divertiram: “A mídia dizendo que ele não ia jogar, pois estava machucado… Miseravi queimou na moto kkkk. Esse Imperador deu trabalho em 2009 kkk E a gente preocupado com calcanhar dele kk”, disse um. “Ninguém acreditou naquela história kkkk”, afirmou outro. “Confessou o que todo mundo já sabia kkkkkk”, escreveu um terceiro. “Mentira da p*rra kkkkkkk. Até parece que alguém acreditou na época”, garantiu mais um.

Meme após partida de futsal

A participação de Adriano Imperador em uma partida amistosa de futsal virou meme nas redes sociais, em novembro do ano passado. Um lance da partida em específico divertiu os usuários do Twitter, que apontaram que alguns dos jogadores, inclusive o Imperador, estavam jogando após ingerir bebida alcoólica.

O jogo foi disputado pelos times Falcão e Sheik. E Didico, como é chamado carinhosamente pelos amigos, se desequilibrou ao tentar fazer uma pedalada e acabou derrubando um de seus adversários, Fernando Baiano.

Na ocasião, o narrador até brincou com a situação depois de o outro estar no chão: “Rapaz, aí dá bandão no Fernando Baiano”, riu. E o outro completou: “Isso aí é waza-ari, Didico. É judô, irmão. Nas ruas do Rio de Janeiro, a parada é a seguinte: ‘Eu vou dá-lhe uma banda’”, concluiu.

No microblog, os internautas apontaram o motivo do desequilíbrio: “É muito teor alcoólico para poucas correntes sanguíneas kkkk”, zoou um. “Parece minha rapaziada quando inventa de jogar futebol depois de beber kkk”, comparou outro. “Os caras tudo (sic) bêbado kkk”, divertiu-se um terceiro. “Tá velho kkkk”, detonou mais um.

Teve também quem elogiasse o ex-atleta: “Seria uma honra levar uma banda dele kkk. Um carrinho seria lucro kkk”, afirmou um. “Ele velho, bêbado, aposentado, jogando de olho fechado ainda é melhor que metade da Seleção atual”, detonou outro. “kkkkk. Ele é muito resenha”, escreveu um terceiro.