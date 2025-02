Vídeo: advogada é jogada de escada por filho de síndica durante briga

Uma advogada, de 70 anos, foi empurrada escada abaixo após discutir com a síndica de um prédio e o filho dela, em janeiro deste ano, no Centro do Rio de Janeiro. As imagens foram divulgadas nesta semana nas redes sociais. A Polícia Civil investiga o caso como tentativa de homicídio.

Entenda o caso

A vítima, identificada como Sonia Maria do Socorro Fernandes, teria ido até a administração do prédio para cobrar os boletos do condomínio , que, de acordo com ela, não estava recebendo.

, que, de acordo com ela, não estava recebendo. A advogada diz que prestou serviços ao prédio onde tem duas salas. O acordo previa a isenção de pagamento do condomínio por certo período, fato que não foi cumprido.

No local, começou uma discussão entre ela e Juan Carlos Marques de Deus, filho da síndica Carmem Silva Ferreira Marques. Uma cliente da advogada gravou a confusão e, em seguida, quase despencou da escadaria após a síndica tentar pegar seu telefone.

após a síndica tentar pegar seu telefone. Após isto, Carmem retorna para a sala de administração e continua discutindo com a vítima. Em seguida, Sonia é empurrada da escada por Juan Carlos, e a síndica fecha a porta do local.

Veja o vídeo:

Sonia, que ficou desmaiada por mais de cinco minutos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.

Ela recebeu 15 pontos na cabeça devido aos ferimentos e, por causa do ataque, passou a utilizar duas muletas por conta das lesões na coluna.

Durante o incidente, a cliente que acompanhava Sonia acionou a Polícia Militar. Após isto, Juan Carlos conseguiu fugir antes da chegada dos militares e Carmem foi presa em flagrante por tentativa de homicídio no dia 6 de janeiro.

Ela foi levada para a 5º DP (Mem de Sá) e foi solta no dia 15 de janeiro após as imagens comprovarem que não foi ela quem empurrou a advogada.

Em entrevista, Sonia afirmou não imaginar que seria empurrada da escada.

“Eu só estava lá para resolver essa situação. O filho dela começa a me agredir, e a síndica me agride também”, relatou a advogada.

O caso segue em investigação e as autoridades já solicitaram a prisão do filho de Carmem, que continua foragido.