VÍDEO: Advogado aparece em reunião virtual sem camisa e juíza repreende: “É o fim”

A postura de João Manoel Armôa Junior, repreendido por um juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), foi vista como falta de decoro. Durante a chamada de vídeo a magistrada, que atua em uma Vara Criminal, não escondeu a sua indignação e insatisfação, e classificou a atitude do advogado como “o fim”.

“Está registrado que o senhor veio despachar com uma juíza de direito sem camisa. Eu determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil [OAB] veiculando esse vídeo para que as medidas cabíveis sejam tomadas em relação ao advogado”, declarou a juíza.

Ao UOL, Armôa afirmou que não sabia que a reunião seria com a juíza e que esperava falar apenas com o escrevente do tribunal. O advogado ainda disse ter recebido o convite formal para a videoconferência em seu e-mail, que incluía o seu nome e o da juíza, somente depois do término da sessão virtual.

Armôa seguiu justificando a falta do traje adequado, alegando ter sido chamado pelo WhatsApp, o que o fez acreditar que a conversa seria informal e rápida. Ainda, segundo ele, a intenção era entrar na chamada para justificar que não poderia participar do despacho porque estava com atestado médico por problemas renais. Sendo assim, o advogado afirmou que caso o convite tivesse sido enviado com antecedência teria indicado um de seus colaboradores do escritório para comparecer no seu lugar.

João Manoel Armôa Junior também criticou o vazamento das imagens do encontro virtual e assegurou que entrará com uma ação junto à Corregedoria do TJ-SP. De acordo com ele, a audiência era privada, apesar do processo ser público.