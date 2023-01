Vídeo: advogado paraguaio é alvejado com 15 tiros na frente de casa

Câmeras de segurança flagraram uma tentativa de homicídio em Pedro Juan Caballero, na fronteira do Brasil com o Paraguai, na noite desse sábado (28/1). O advogado Gerardo Bóveda Godoy, de 57 anos, estava sentado na frente de casa com a esposa, quando um motociclista se aproxima e dispara várias vezes. Ao todo, 15 tiros atingiram a vítima.

As imagens registraram toda a ação dos suspeitos. O casal é visto sentado, mexendo no celular, no momento em que uma moto se aproxima e o atirador desce da garupa. Em seguida, ele abre fogo contra Gerardo, que tenta fugir.

Depois dos disparos, o pistoleiro ainda volta e observa a movimentação próxima à vítima.

Veja as imagens:

Segundo o jornal paraguaio La Nación, o advogado foi levado em estado grave para o hospital e passou por uma cirurgia de emergência. A esposa de Gerardo, identificada como Silvina Figueredo de Bóveda, não foi atingida.

A polícia do Paraguai investiga a motivação do ataque.