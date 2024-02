Vídeo: Alcione passa mal antes de desfilar na Sapucaí, diz colunista

Redes sociais/Reprodução

1 de 1 Foto colorida da Alcione – Foto: Redes sociais/ReproduçãoHomenageada pela Estação Primeira de Mangueira na madrugada desta terça-feira (13/2), Alcione teria passado mal antes de desfilar pela escola de samba na Marquês de Sapucaí. A agremiação relembrou a vida e carreira da Marrom em seus 50 anos de carreira.

De acordo com Leo Dias, Alcione causou preocupação logo após o começo do desfile da Mangueira e foi levada por integrantes da escola a outro ponto da avenida.

Vídeo divulgado pelo colunista mostra a cantora sendo amparada por integrantes da Mangueira.

A eterna Marrom, no entanto, esteve no último carro alegórico da escola de samba, esbanjando simpatia e alegria para os presentes na Sapucaí.

“A negra voz do amanhã” Com o enredo A Negra Voz do Amanhã, a escola de samba apresenta as crenças da artista, além de suas lutas para se tornar um dos principais nomes da música nacional, o papel da Marrom na criação de novos talentos.

“Muito prazer, galera. Eu sou Alcione, a negra voz do amanhã. E não sou uma qualquer”, disse a Marrom logo no início do desfile, arrancando gritos da plateia.

Na web, internautas exaltaram Alcione. “Simplesmente Alcione, simplesmente Mangueira!!!”, comemorou uma. “A Alcione puxando o samba, tô ARREPIADA”, comentou outra.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias de entretenimento mais importantes e receber notificações em tempo real?