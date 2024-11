VÍDEO: Alunos presos em escola alagada após forte chuva em Guanambi

Em um vídeo é possível ver alunos presos na porta do Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães com uma abundante quantidade de água alagando a entrada. O vídeo foi gravado na manhã desta segunda-feira (22). Os alunos pedem respeito e ajuda com a situação do colégio, alegando que o problema é recorrente quando chove em Guanambi.

A mesma entrada chegou a passar por obras em 2022, mas o problema persiste. Segundo o Achei Sudoeste, parceiro do Bahia Notícias, diversas ruas da cidade ficaram alagadas por conta do temporal. Na unidade educacional, uma obra de reforma inacabada possibilitou a entrada de água em vários ambientes devido à obstrução da drenagem.

Até o momento, o Governo do Estado e a Secretaria Estadual de Educação não informaram um prazo para finalizar a obra. Dados extraoficiais apontam que, somente hoje, já choveu cerca de 100 mm na cidade.