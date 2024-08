Vídeo: alvo de críticas, Daronco atrapalha rebote após pênalti

Reprodução

1 de 1 Daronco atraplha rebote em pênalti – Metrópoles – Foto: ReproduçãoNa partida entre Santos x Avaí, neste sábado (17/8), pela Série B, um lance chamou a atenção: Anderson Daronco atrapalhou rebote após pênalti batido pelo clube paulista.

No lance, após defesa de César, Daronco não conseguiu sair do meio da jogada e impediu que Billy Arce, do Santos, dividisse a bola com o lateral-direito Gustavo Talles, do Avaí.

Assista:

Daronco vem sendo alvo de críticas contudentes de maneira frequente. Recentemente, após vitória do Vasco contra o Fluminense por 2 x 0, Mario Bittencourt, presidente do Tricolor das Laranjeiras, sugeriu a aposentadoria do árbitro.

“Ao Daronco, falta humildade para parar, abandonar a carreira. Ele é um árbitro reconhecido, sempre foi de excelência, mas tem que parar”, disse o presidente do Flu.

Além de Mario Bittencourt, quem também criticou Daronco de maneira ríspida foi João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, que afirmou que o juiz está fora de forma. Momento aconteceu após vitória do Verdão por 1 x 0 sobre o Flamengo, em jogo válido pela volta das oitavas de final Copa do Brasil.

