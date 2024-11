Vídeo: ambulante passa mal após briga com fiscais da Prefeitura de SP

São Paulo — Um vendedor ambulante precisou ser levado ao hospital após se envolver em uma briga com fiscais da Prefeitura de São Paulo na Avenida Celso Garcia, no Brás, região central de São Paulo, nesse sábado (9/11).

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que as agressões começaram. No início da gravação, o ambulante aparece recolhendo as mercadorias que estão no chão e empurra dois fiscais, que se afastam. Ele continua reunindo os itens espalhados, quando outros funcionários da Prefeitura se aproximam.

Na sequência, o ambulante parece dar um tapa no rosto de um fiscal de colete azul. Neste momento, pelo menos três funcionários começam a bater no vendedor com chutes e socos até que ele cai no chão.

O homem tem dificuldade em se levantar e um grupo de pessoas se aproxima para oferecer ajuda. Mesmo assim, o ambulante permanece caído no asfalto, passando mal. Pelo menos três policiais militares aparecem na gravação próximos ao vendedor, mas nenhum dos agentes oferece socorro. Veja a briga:

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o homem foi atendido no Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio, no Tatuapé, zona leste, e já recebeu alta hospitalar. Não há detalhes sobre quem teria levado ele até a unidade de saúde.

O Metrópoles questionou a Prefeitura de São Paulo e a Secretaria da Segurança Pública sobre o caso. Em nota, a Prefeitura afirmou que a subprefeitura da Mooca “mantém diálogo contínuo com ambulantes da região do Brás, realizando reuniões frequentes que tratam sobre reivindicações, orientações sobre mercadorias e fornecimento de regularização”.

A administração municipal disse que os agentes realizavam uma ação de fiscalização nesse sábado e enfrentaram resistência por parte dos ambulantes na Avenida Rangel Pestana. “Cabe ressaltar que, em casos de apreensão, os itens podem ser devolvidos aos interessados mediante apresentação de documentação necessária”, afirma a nota da Prefeitura.

A SSP também citou a agressão aos funcionários municipais e não respondeu sobre por que os policiais não ajudaram o homem depois que ele caiu no chão e começou a passar mal.

“Policiais militares, em apoio à uma operação de agentes da Prefeitura, relataram que os funcionários teriam sido agredidos por um vendedor ambulante que estava se recusando a recolher seus produtos. O suspeito permaneceu sob cuidados médicos no Hospital do Tatuapé e os agentes municipais prestaram depoimento, sendo liberados em seguida”, diz a nota da secretaria.

A pasta afirma ainda que foram solicitados exames periciais ao Instituto Médico Legal. “Por se tratar de um crime de ação penal condicionada, as vítimas foram orientadas quanto à necessidade de representação criminal”, encerra a nota.

O caso foi registrado como lesão corporal no 8º Distrito Policial do Brás.