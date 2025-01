VÍDEO: Ao falar do preço da laranja, Rui Costa sugere “mudar fruta que vai consumir”

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, chamou a atenção de jornalistas e ouvintes, nesta sexta-feira (24), ao falar sobre as dificuldades em diminuir o preço de alguns produtos , a exemplo da laranja. Em pronunciamento público, o representante do Governo chegou a sugerir que brasileiros “mudassem a fruta que vão consumir”.

“A laranja, vários jornalistas econômicos já fizeram uma tese reportando a diminuição drástica de produção nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do mundo em função de doenças na plantação. Nós tivemos também redução aqui no Brasil e em São Paulo, que é um dos maiores produtores do Brasil, também em função de doenças”, contextualiza.

Ao definir a diminuição do preço dos alimentos como prioridade, o Governo Lula tem estudado as possibilidades de reduzir impostos e fazer negociações de mercado para diminuir o valor pago pelos brasileiros na conta final.