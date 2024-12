Vídeo: apontada como affair de Belo, modelo curte cruzeiro do cantor

Desde maio circulam rumores de que Belo já estaria com outra pessoa, após terminar o casamento com Gracyanne Barbosa. E a moça apontada como affair do cantor, Rayane Figliuzzi, está curtindo o cruzeiro do artista com toda pompa e circunstância.

A morena usou os stories do Instagram, nesta terça-feira (10/12), para mostrar os bastidores do embarque e fazer publicidades, com uma música do artista de fundo. Ela chegou até o navio de helicóptero e contou que já foi direto tomar café da manhã. Depois, a modelo revelou detalhes de um ensaio fotográfico à bordo.

Em seu outro perfil privado somente para mulheres, onde mostra mais detalhes de sua rotina e conta com 192 pessoas, ela cobra R$ 19,90 para que as internautas virem seguidoras. Para ser aceito, é preciso fazer um pix.

Rayane Figliuzzi já foi presa

A novela envolvendo a separação de Belo e Gracyanne Barbosa ganhou mais um capítulo no início de maio — e pivô! Após o relacionamento da musa fitness com o personal Gilson de Oliveira vir à tona, rumores de que o cantor também tinha um caso extraconjugal ganharam força.

Segundo o colunista Leo Dias, Belo teria se envolvido com a influenciadora Rayane Figliuzzi, antes do casamento com Gracyanne acabar. Segundo pessoas próximas ao cantor, ele teria dado até um carro de presente para a moça.

Rayane é empresária, atriz e modelo, tem 27 anos e atualmente soma mais de 128 mil seguidores nas redes sociais. Ela já apareceu na mídia antes, por ter estrelado o clipe da música Aquela Mina, de MC Mateus.

Ela também foi presa em 2022, acusada de estelionato. Segundo a polícia, ela pertencia à quadrilha conhecida como Família Errejota, especializada no chamado “golpe do motoboy”.

Belo teria financiado apartamento de luxo para ela

Após o polêmico término com Gracyanne Barbosa, o cantor Belo não teve mais paz em sua vida. No dia 6 de maio, novos detalhes sobre a atual vida amorosa do pagodeiro foram revelados. Segundo informações do portal LeoDias, ele teria uma amante.

Belo teria comprado um carro zero para ela, além de ter financiado um apartamento de luxo em um condomínio exclusivo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O portal afirma que o cantor era visto frequentemente com a mulher.

Amigos próximos do cantor confirmaram as informações ao portal, ressaltando que a mulher que está com Belo é identificada como Rayane, uma influenciadora e empresária que, curiosamente, tem um histórico controverso, tendo sido presa por estelionato em 2022.

Procurado pela coluna Fabia Oliveira, Belo se pronunciou sobre a situação: “Estou solteiro, mas a vida social está ativa e, consequentemente, conhecendo novas pessoas. Mas, de fato, sigo solteiro”, declarou, na época.