Vídeo: Arena BRB Mané Garrincha recebe cores do Brasil para jogão

A Arena BRB Mané Garrincha já está mais que preparada para receber o jogo entre Brasil x Peru, às 21h45 desta terça-feira (15/10), pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Neste sábado (12/10), o estádio recebeu as cores que ilustram o imaginário do torcedor: verde e amarelo, que vestem o famoso uniforme da Canarinho. A partida entre Seleção Brasileira e Peru é mais uma realização do Metrópoles Sports.

Confira fotos da Arena BRB Mané Garrincha com as cores verde e amarelo:

6 imagens Fechar modal. 1 de 6 2 de 6 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES 3 de 6 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES 4 de 6 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES 5 de 6 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES 6 de 6 VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES

Metrópoles Sports traz Seleção Brasileira ao DF

Em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026, o Brasil encara o Peru na terça (15/10). A partida acontece na Arena BRB Mané Garrincha e é uma apresentação do Metrópoles Sports.

E você já pode garantir seu ingresso. As compras das entradas para o jogão na Arena BRB poderão ser feitas na bilheteria física do estádio ou on-line, pela Bilheteria Digital. Cerca de 70 mil ingressos foram disponibilizados para o confronto, com valores a partir de R$ 120.