Vídeo: Ariana Grande tieta Fernanda Torres em festival de cinema

O Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, conhecido por reunir grandes estrelas do cinema mundial, foi palco de um encontro inesperado nesse domingo (9/2). A cantora e atriz norte-americana Ariana Grande demonstrou toda sua admiração por Fernanda Torres durante o evento.

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, Ariana Grande aparece animada ao encontrar Fernanda Torres no tapete vermelho. “Eu sou sua grande fã!”, exclamou a cantora, entusiasmada. Fernanda, simpática e surpresa com o carinho da artista internacional, retribuiu.

A reação das redes sociais foi imediata, com fãs brasileiros comemorando o reconhecimento do talento de Fernanda Torres fora do Brasil.

1 de 4 Ariana Grande Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic via Getty Images 2 de 4 Ariana Grande Taylor Hill/FilmMagic via Getty Images 3 de 4 Bandidos se passam por Fernanda Torres e pedem ajuda para ir ao Oscar Instagram/Reprodução 4 de 4 Fernanda Torres Instagram/Reprodução

“Estamos vivendo o momento! O Brasil é o momento no Oscar”, escreveu um internauta. “Fernanda dona de tudo e todos”, disse outro.

Em entrevista ao Gold Derby, Ariana rasgou elogios à atriz brasileira: “Ela fez ‘toss toss’ pra mim e eu quase morri, eu quase colapsei. Ela é linda, gentil e brilhante! Ela é incrível. Que atuação fantástica! É um ser humano brilhante, eu a amo”.

Veja o vídeo: