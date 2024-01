Vídeo: Arthur Aguiar e Jheny Santucci reatam e passam Réveillon juntos

Arthur Aguiar e Jheny Santucci reataram o namoro e passaram o Réveillon juntos. O casal, que está esperando a chegada de Gabriel, apareceu nos stories do Instagram do ator, na madrugada desta segunda-feira (1º/01), e trocaram beijos após a virada.

Aos risos, a influenciadora se divertiu ao lado do amado. E Arthur explicou o motivo das risadas: “Desisti de tentar tirar a foto, não deu certo. Game over pra gente aqui, feliz Ano Novo pra vocês, tudo de mais lindo”, desejou ele, antes de receber beijinhos da namorada.

Na legenda, o ator escreveu: “Nosso início”. Em outra gravação, Arthur mostrou os convidados da festa em sua casa e perguntou: “O que vocês desejam pra vida de vocês em 2024?”.

E namorada, então, respondeu, mostrando o barrigão: “Muito amor, muita felicidade, saúde, paz. E muita saúde pro nosso Gabriel”.

Jheny Santucci desabafa sobre término com Arthur Jheny Santucci, que está grávida de Arthur Aguiar, usou suas redes sociais, no fim de setembro, para desabafar sobre o término da relação, que aconteceu três dias após o anúncio de que estavam “grávidos”. “Sempre fui forte”, disse a empresária em um trecho do pronunciamento.

“Confesso que não está sendo fácil. Não esperava viver isso no momento mais especial e mágico na vida de uma mulher, que é a gravidez. Mas tenho certeza de que tudo vai dar certo, afinal, eu sempre fui forte, e agora serei ainda mais, pois estou carregando o verdadeiro amor da minha vida na barriga”, completou.

arthur aguiar e jheny santucci chá revelação

Reprodução/Instagram

Jheny Santucci e Arthur Aguiar – ABRE

Grávida de Arthur Aguiar, Jheny Santucci rebate comparações com Biancardi Reprodução/Instagram

Arthur Aguiar e Jheny Santucci

Arthur Aguiar e Jheny Santucci Foto: Instagram/Reprodução

Jheny Santucci

Jheny Santucci fala sobre o sexo do seu bebê com Arthur Aguiar Instagram/Reprodução

Jheny-Santucci-Affair-Arthur-Aguiar

A morena é a mulher misteriosa que apareceu ao lado de Arthur Aguiar durante um evento da NBA, realizado em São Paulo Reprodução/Instagram

Jheny-Santucci-Affair-Arthur-Aguiar

Jheny Santucci é a ex-namorada de Arthur Aguiar Reprodução/Instagram

Jheny-Santucci-Affair-Arthur-Aguiar

Jheny conta com mais de 60 mil seguidores no Instagram, é dona de um salão de cabeleireiro e de uma clínica de bronzeamento artificial Reprodução/Instagram

jheny santucci

Jheny Santucci, ex-namorada de Arthur Aguiar, está grávida do ator Reprodução

jheny santucci e arthur aguiar (1)

Jheny Santucci se pronuncia sobre namoro com Arthur Aguiar Reprodução

Jheny Santucci – Arthur Aguiar 1

Jheny Santucci abriu o jogo no Instagram Foto: Instagram/Reprodução

Jheny Santucci – Arthur Aguiar 2

Ela falou sobre o fim do namoro com Arthur Aguiar Foto: Instagram/Reprodução

Jheny Santucci – Arthur Aguiar 3

E explicou a motivação Foto: Instagram/Reprodução

Jheny Santucci – Arthur Aguiar 4

Os dois esperam um bebê Foto: Instagram/Reprodução

Jheny ressaltou que o ex-casal não tinha planos de ter filhos, mas que aconteceu, reaproximando os dois: “Nosso relacionamento era baseado em amor, em uma convivência leve e gostosa, não sendo de forma alguma sustentado exclusivamente pela geração de um filho. Até porque acreditamos que não é necessário estar junto para a criação de um filho no caminho do bem e do amor”.

Em das passagens do texto, a moça dá a entender, sem dar mais detalhes, que não houve compromisso de uma das partes. “Em uma relação, é necessário que as duas pessoas envolvidas estejam olhando para a mesma direção e tenham o mesmo comprometimento. E o livre arbítrio está aí, para que seja possível que cada um siga a vontade do seu coração”, destacou.

Jheny Santucci finalizou afirmando que Arthur Aguiar vai abraçar a paternidade com maestria: “Não tenho dúvidas que o Arthur será um ótimo pai para nosso filho(a). Inclusive, tem sido muito zeloso e acompanhado toda a minha gravidez até então. Independentemente de tudo, faremos todo o possível para manter uma boa relação”.

O anúncio do fim do namoro Arthur Aguiar e Jheny Santucci não formam mais um casal. O anúncio do término do namoro foi feito pelo ator, que será pai pela segunda vez, nos stories do Instagram, no dia 18 de setembro. A moça ainda não comentou o assunto.

O ex-BBB revelou a gestação de sua então namorada, na semana passada. Na publicação mais recente, ele deu detalhes de como os dois começaram a se relacionar e contou que estavam separados quando ela descobriu que estava grávida.

“A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci. Admiro muito a mulher que ela é! Parceira, inteligente, alto astral, divertida, independente financeiramente, empreendedora, dona do seu próprio negócio…Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho(a)”, começou ele.

Em seguida, Arthur deu detalhes do que combinaram quando se conheceram: “Nossa história foi muito rápida e muito intensa. A gente se conheceu no final de março. No primeiro dia a gente já foi muito sincero um com o outro e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Decidimos ficar, mas cada um vivendo a sua vida e fazendo o que quisesse fazer com ela”.

E continuou com seu relato: “Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida. Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos!”.

Logo depois, o ator e cantor afirmou que ficaram muito felizes com a notícia da chegada do bebê: “Lógico que não foi uma notícia fácil pra nenhum dos dois, pois nem juntos nós estávamos, não tínhamos um relacionamento, mas nós acreditamos que filho é sempre benção na nossa vida! E estamos muito felizes em saber que, em breve, teremos um pedacinho de nós em nossos braços”.

Eles, então, reataram e foram morar juntos: “Como já existia sentimento de ambas as partes, depois de 2 semanas de receber e absorver essa notícia, resolvemos então namorar, morar junto, pra gente entender como seria isso…”.

Na sequência, o pai de Sophia comentou sobre a decisão do término: “Hoje, 3 meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos”, anunciou, antes de completar:

“Vamos cuidar do nosso filho (a) com muito amor e carinho, e serei um pai presente como sou na vida da minha filha. Assim como não abrimos a nossa vida pessoal, o nosso namoro, quando começamos, também não vou abrir agora”.

E finalizou: “Tudo o que tinha pra ser dito, já foi dito aqui e não voltarei mais a falar sobre isso. Vamos focar na boa relação que a gente já tem e em cuidar do nosso filho ou filha. Obrigado pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento. Amo vocês”.