Vídeo: artistas sofrem acidente em “globo da morte” de circo em Bauru

São Paulo — Uma apresentação do “globo da morte” teve que ser interrompida no domingo (13/10) após acontecer um acidente envolvendo os quatro motociclistas. Eles performavam no Circo Stankowich, em Bauru, no interior de São Paulo.

O vídeo do momento (veja abaixo) está circulando nas redes sociais e foi postado pela página Baruzão Mil Grau. Nas imagens, é possível ver que três dos artistas perderam o equilíbrio e caíram, colidindo entre si. O outro homem continua rodando acima dos colegas.

Veja:

O circo estava instalado na Avenida Nações Unidas. Segundo os comentários da postagem do Instagram, todos passam bem.

O Metrópoles entrou em contato com o Circo Stankowich para saber sobre o estado de saúde dos motociclistas, mas ainda não obteve resposta. O espaço segue aberto.