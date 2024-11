Vídeo: atingido por carro, ônibus atropela 12 em adega da Grande SP

São Paulo — Após ser atingido por um carro, um ônibus se chocou com outro veículo e atropelou 12 pessoas que estavam em uma adega em uma avenida de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo, nesse sábado (9/11). O motorista do carro que provocou o acidente fugiu sem prestar socorro. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com as primeiras informações coletadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, o carro que provocou o acidente não respeitou a sinalização de “pare” no cruzamento e atingiu o ônibus, que trafegava na avenida João XXIII, no Jardim São Pedro. Com o impacto, o motorista do ônibus perdeu o controle e atingiu outro veículo, que estava estacionado, e a Adega 23, onde estavam as 12 vítimas.

O motorista do ônibus e outras 12 pessoas receberam atendimento médico.

As equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) removeram 10 vítimas. Os seis pacientes considerados graves foram encaminhados ao Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo e os outros quatro foram levados à Santa Casa de Misericórdia. As demais vítimas foram removidas pelo Corpo de Bombeiros ou por meios próprios.

O carro estacionado em que o ônibus bateu entrou na adega, destruindo a grade e parte das paredes do estabelecimento.

Agentes de trânsito foram ao local para dar apoio ao atendimento das vítimas. O ônibus fazia a linha E508 e trafegava sem passageiros no sentido bairro. A via foi liberada ao trânsito por volta de 2h da manhã.

A perícia foi acionada e as imagens de câmeras de segurança da região recolhidas, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, que segue as investigações para identificar o suspeito.