VÍDEO – Avião realiza manobra de arremetida em Ilhéus devido ao mau tempo

Passageiros de um voo da Gol, que partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Ilhéus, no sul da Bahia, enfrentaram uma situação tensa na tarde deste sábado (23) devido ao mau tempo. A aeronave foi forçada a realizar uma manobra de arremetida após fortes chuvas na região, o que causou apreensão.

Conforme gravação registrada pelo portal “Ilhéus 24h“, o avião sobrevoou a cidade por cerca de 15 minutos antes de conseguir realizar o pouso com segurança. Ao aterrissar, os passageiros aplaudiram os pilotos pelo profissionalismo durante a situação. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente circulou nas redes sociais.