Vídeo: avó de Viih Tube recebe alta após sofrer um AVC

A família de Viih Tube recebeu uma boa notícia na manhã deste sábado (7/12): a avó da influenciadora recebeu alta após sofrer um AVC e ficar quase uma semana internada. A notícia foi confirmada por Viviane Tube, mãe da ex-BBB.

“Olha quem tá chegando em casa: mamãe. Ai, graças a Deus”, afirmou ela nos stories do Instagram ao mostrar a ambulância estacionando e os paramédicos entrando com a paciente em casa.

Na noite anterior, a avó de Ravi e Lua já havia comemorado a informação de que a matriarca da família já estava ingerindo alimentos pastosos e isso possibilitaria sua saída da unidade de saúde.

Veja o momento em que a avó de Viih Tube chega em casa

A internação

A mãe da influenciadora Viih Tube, Viviane Di Felice, usou as redes sociais, na semana passada, para fazer um desabafo para falar das dificuldades que a família vem passando nos últimos dias. Além da internação do pequeno Ravi, agora a avó da famosa, mãe de Viviane, também foi hospitalizada aos 90 anos. Ela sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral).

Viviane Di Felice começou seu desabafo falando sobre a situação do neto, Ravi, internado desde o dia 24 de novembro em São Paulo. “Tivemos tantos desafios naquele hospital. Só nos duas sabemos. Nós e o Eli, que ficou o tempo todo junto. Mas Deus tá no controle. E dói né? O Ravi é uma benção, e realmente o quadro dele representa muito bem”, começou.

Em seguida, a mãe de Viih Tube detalhou o quadro de saúde complicado da avó da influencer. “Eu tô precisando de algo que me tranquilize, pelo menos do lado do meu neto, porque sábado eu vim pra Sorocaba às pressas, que a minha mãe começou a passar mal. Minha mãe, como vocês acompanham, ela vai fazer 90 anos, ela já tá há quatro anos acamada”, lembrou.

Ela reforçou que a mãe teve um AVC (Acidente Vascular Cerebral) no sábado e que inspira cuidados. “Nesses três últimos meses ela foi muito pro hospital e pedi muito a Deus que ela não fosse pro hospital na hora que o Ravi fosse nascer né. E graças a Deus ela não foi e consegui dar o suporte pra minha filha, mas agora minha mãe piorou o quadro dela, ela teve um AVC”, informou.

A mãe de Viih Tube comentou que está muito sensibilizada com os acontecimentos atuais na família e comentou que a vida é feita de “extremos”. “A gente fica muito sensibilizada, são os extremos né? Um nascendo e minha mãe, até pela idade, a gente sabe que não vai ficar muito tempo com a gente porque ela tá bem debilitada”, encerrou.