Vídeo: bandido armado pisa na cabeça de vendedor e rouba relojoaria

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Formosa (GO), prendeu, na noite dessa quinta-feira (16/5), um homem acusado de roubar uma relojoaria da região central da cidade, no Entorno do DF. Imagens capturadas pela câmera de segurança da loja mostram o momento em que o assaltante ameaça o atendente com uma faca, ordena que o funcionário deite no chão, e em seguida, pisa na cabeça dele.

O crime aconteceu em 3 de maio. Na ocasião, o criminoso chega ao local utilizando uma máscara, luvas e portando uma faca.

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda dinâmica do assalto, desde o momento em que o criminoso chega ao local e ameaça um funcionário com a faca e, até quandopisa em na cabeça da vítima.

Veja:

Após diligências e troca de informações da inteligência com a Polícia Militar, o indivíduo foi identificado e posteriormente, determinada prisão cautelar dele.

O investigado possui antecedentes criminais por homicídio, roubo, furto e tráfico de drogas. O criminoso foi levado à unidade prisional local, ficando à disposição do Poder Judiciário.