Vídeo: bandidos pulam muro de casa e matam turista com tiro no peito

São Paulo – Dois bandidos invadiram uma casa em Itanhaém, no litoral de São Paulo, e mataram um homem de 52 anos com um tiro no peito na noite dessa sexta-feira (15/3).

Ele estava na residência acompanhado pela mulher e um casal de amigos. Os turistas eram da capital paulista.

Imagens da câmera de segurança mostram os criminosos pulando o muro da casa. Um deles, armado com um revólver, invade a sala enquanto o outro, que tinha uma faca na mão, vai na direção da churrasqueira, onde estava a vítima.

O bandido com a faca impede a passagem do homem até a cozinha, onde a mulher e a esposa do amigo estavam. O comparsa armado saiu da cozinha e apontou o revólver na direção da vítima, que segurava uma faca de churrasco. Ele atirou no peito do turista e, na sequência, a dupla fugiu.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima teria escutado uma gritaria no cômodo e se deslocado ao local com uma faca de churrasco, apesar das ameaças. Os bandidos fugiram levando apenas um celular.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem no local. A perícia foi acionada e foram requisitados exames ao Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado como roubo na Delegacia Seccional de Itanhaém. Ninguém foi preso até o momento.