Vídeo: bicho-preguiça é resgatado perto do Zoológico de Brasília

Segundo o batalhão ambiental da PMDF, o bicho preguiça estava sobre o guarde reio da pista. O animal foi encaminhado ao veterinário 06/01/2023 22:20, atualizado 06/01/2023 22:20

Reprodução/PMDF

O Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou um bicho-preguiça na tarde desta sexta-feira (6/1). O animal estava em cima do guard rail, na pista que passa ao lado do Zoológico de Brasília, sentido aeroporto.

Segundo os militares, o bicho-preguiça não tinha sinais aparentes de lesões ou machucados.

Veja o momento do resgate:

O animal foi encaminhado para o hospital veterinário do Zoológico de Brasília, onde será avaliado.

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre o Distrito Federal por meio do WhatsApp do Metrópoles DF: (61) 9119-8884.

Mais lidas