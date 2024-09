Vídeo: Bolsonaro diz torcer por Nunes e manda indireta para Marçal

Cobrado a participar mais ativamente da campanha do prefeito Ricardo Nunes (MDB) em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de um evento eleitoral do emedebista, na noite desta quinta-feira (12/9), por videoconferência.

Em participação remota durante encontro de Nunes com a comunidade libanesa, Bolsonaro disse torcer pela reeleição do atual prefeito. “Torço por você. Tenho certeza que haverá segundo turno, e seremos vitoriosos”, disse o ex-presidente.

Bolsonaro lembrou a primeira conversa que teve com Nunes quando o emedebista ainda era vereador de São Paulo sobre a renegociação da dívida do Campo de Marte com a União e elogiou a “eficiência, interesse e vontade de acertar” do prefeito.

“Como disse o (governador de São Paulo) Tarcísio (de Freitas), ele (Nunes) está credenciado a continuar à frente da prefeitura. É a primeira disputa majoritária que ele participa, e eu tenho certeza que será vitorioso”, disse Bolsonaro.

Indireta a Marçal Em uma indireta ao ex-coach Pablo Marçal (PRTB), que aparece empatado com Nunes em algumas pesquisas, o ex-presidente afirmou ainda no discurso não querer “uma experiência nova”. “Nós já sabemos como são essas figuras”, disse.

O evento de Nunes aconteceu no Clube Monte Líbano, em São Paulo, e contou com as presenças físicas de Tarcísio; ex-presidente Michel Temer (MDB); e dos dos presidentes nacionais do MDB, Baleia Rossi, e do PSD, Gilberto Kassab.