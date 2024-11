VÍDEO: Bombeiros resgatam cachorro preso em vala na RMS

Uma guarnição do 14º Grupamento de Bombeiros Militar (14º BBM) foi acionada para resgatar um cachorro de grande porte, preso em uma vala entre duas paredes, no município de Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador, nesta quarta-feira (30). O animal foi resgatado e devolvido em segurança.

A fim de realizar o resgate sem ferir o animal, os bombeiros precisaram cavar uma vala, removendo parte da parede de concreto do imóvel vizinho e da parede de barro do terreno da tutora do cachorro. Durante a ação, o animal se virou para o lado oposto ao que os agentes buscavam alcançar.

A guarnição utilizou diversas manobras e amarrações para, finalmente, levantar o cachorro de forma segura. Após o resgate, o animal foi avaliado pelos bombeiros e não apresentava ferimentos aparentes. Ele foi entregue a sua dona, que recebeu orientações dos militares sobre cuidado.

Confira o vídeo do momento do resgate:

Em caso de encontrar algum animal em situação semelhante, o Corpo de Bombeiros pede que reporte a situação através da central 193.