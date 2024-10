Vídeo: briga entre casais no DF acaba com homem atropelado por vizinho

Um homem de 52 anos foi preso nesta terça-feira (15/10) por tentar matar um vizinho, ao atropelá-lo por duas vezes e arrastar o corpo da vítima, em Samambaia Norte (DF). O crime ocorreu em 31 de agosto, mas o criminoso estava foragido. Ele foi encontrado escondido em uma plantação de morango, em Brazlândia (DF).

Investigadores da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) descobriram que o crime ocorreu após uma série de desavenças entre os envolvidos. A confusão teria começado após o suspeito de cometer o crime viajar para outro estado. Ao retornar, em 24 de agosto último, ele encontrou em casa uma mochila com roupas supostamente “masculinas”.

Por acreditar que havia sido traído enquanto estava fora, o investigado teve uma discussão com a esposa. No dia seguinte, a vizinha, até então amiga da companheira do agressor, teria ido ao imóvel do casal para buscar a mochila, quando sofreu violência física e moral, ambas cometidas pelo criminoso.

A vizinha agredida voltou para casa e contou ao marido sobre o ocorrido. Com uma faca, ele foi à residência do agressor para tirar satisfações sobre a violência relatada pela companheira.

Também armado, o agressor e a esposa deixaram a residência e ficaram com parentes. O investigado só retornou para casa em 28 de agosto – quatro dias após o início das desavenças entre os casais.

No imóvel, o investigado e a companheira perceberam que objetos pessoais haviam sumido e registraram boletim de ocorrência, por meio do qual acusaram os vizinhos de cometerem furto para vingar as agressões.

Em 31 de agosto, o suspeito dirigia um carro, com a esposa no banco do carona, quando viu o vizinho caminhar a pé pela rua. “Imediatamente, acelerou o veículo e atropelou a vítima, passando o automóvel por cima dela”, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Pouco depois, o criminoso engatou a ré e atropelou o vizinho novamente. Não satisfeito, o agressor desceu do carro; chutou o rosto do desafeto, que precisou ser levado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT); e fugiu. “O autor [do crime] só não continuou com o intento assassino porque pessoas que estavam no local intervieram e socorreram a vítima”, completou a corporação.

