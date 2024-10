VÍDEO: Bruno Mars homenageia Marília Mendonça durante show em Brasília

Fossit foi acompanhado pelo coro do público que lotou o estádio Mané Garrincha.

CIDADÃO HONORÁRIO BRASILEIRO

Os 15 shows do artista no Brasil e a relação de Bruno Mars com os fãs podem render ao cantor um título, o de cidadão honorário brasileiro, o mesmo que já foi concedido a Lewis Hamilton.

A proposta apresentada pelo deputado federal prof. Reginaldo Veras (PV-DF) e aguarda aprovação.

Para o deputado, o título honorário é uma forma de reconhecer a grandeza de Bruno Mars, dono de 15 estatuetas do Grammy, além de demonstrar o carinho do país pelo cantor, em especial, após o show beneficente que doou R$ 1 milhão as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.