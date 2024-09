Vídeo: cães da PMDF encontram 88 porções de cocaína em casa abandonada

Divulgação/PMDF

1 de 1 Cães farejadores pmdf – Foto: Divulgação/PMDFCães farejadores da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizaram 88 porções de cocaína em uma casa abandonada em Ceilândia, neste sábado (21/9).

Durante patrulhamento de rotina, policiais do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) passaram pela residência, já conhecida por ser ponto de tráfico de drogas na região.

Os cães Lisa e Drago realizaram uma busca no terreno e encontraram as porções de droga escondidas sob escombros no quintal da casa.

Veja:

Nas proximidades, um adolescente de 16 anos admitiu estar envolvido com o tráfico na área, mas negou ser o dono da droga encontrada. Com ele, não foi localizada nenhuma substância ilícita.

O adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente II, e a ocorrência continua em apuração para identificar o verdadeiro responsável pela cocaína apreendida.

